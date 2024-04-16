Качественное питьевое водоснабжение будет обеспечено более 43 тысячам новосибирцев к 2026 году

До 2026 года продлена в Новосибирской области региональная программа по повышению качества водоснабжения. Новые масштабные комплексы водоснабжения появятся в г. Барабинске, г. Каргате и р.п. Чаны, соообщает пресс-служба Правительства региона.

Изменения внесены в соответствующее постановление Правительства региона об утверждении Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области. Сроки реализации Региональной программы продлеваются до 2026 года.

Как рассказал на заседании Правительства региона исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, общий объем финансирования региональной программы увеличен на 2 млрд 402 млн рублей и составляет 9 млрд 626 млн рублей.

«Увеличение финансирования обусловлено выделением средств из областного бюджета на строительство новых масштабных комплексов водоснабжения в г. Барабинске, г. Каргате и р.п. Чаны, которые позволят обеспечить в названных муниципальных образований качественным питьевым водоснабжением 43 тысячи человек к 2026 году», – пояснил Евгений Назаров.

Реализация мероприятий региональной программы направлена на достижение целевых показателей, предусмотренных федеральным проектом «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среды». Благодаря реализации проекта «Чистая вода» в 2019-2023 годы в Новосибирской области уже созданы современные системы подготовки питьевой воды в Сузуне, Тогучине, Карасуке, Красноозерском, Венгерово, Усть-Тарке, Маслянино, построен новый водовод в город Обь. Ведется работа на объектах в Ордынском, Татарске, Коченево.