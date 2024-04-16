Швейцария отказалась помогать G7 в поиске замороженных российских активов

Правительство Швейцарии не видит необходимости официального присоединения к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) по поиску активов попавших под санкции россиян. Об этом сообщили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER).

В ведомстве отметили, что сотрудничество между Швейцарией и ее международными партнерами по внедрению санкций против России находится на хорошем техническом уровне, и поэтому Федеральный совет не считает необходимым присоединяться к REPO в настоящее время. Однако, если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть ситуацию, пишет РБК.

Швейцария не является членом ЕС или НАТО, но Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года. По состоянию на 25 ноября 2022 года финансовые активы, замороженные в Швейцарии, составляют 7,5 млрд франков, к которым добавлено 15 объектов недвижимости, замороженных в Швейцарии.