Роспотребнадзор Тюменской области ввел режим повышенного хлорирования на водоочистных сооружениях

Роспотребнадзор Тюменской области ввел режим повышенного хлорирования на водоочистных сооружениях, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Дополнительное обеззараживание хлором проводится на канализационных очистных сооружениях Ишима и Абатского.

В Тюменской области ежедневно ведется мониторинг качества воды из источников питьевого водоснабжения и разводящей сети. На 15 апреля отобрано 893 пробы, в том числе: 265 проб из водоисточников (подземных и из рек Ишим и Тобол); 213 — перед поступлением в распределительные сети; 415 — из разводящей сети.

Осуществляется контроль за качеством воды и организацией питания в действующих пунктах временного размещения.

Ситуация находится на особом контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Напомним, ранее жителям региона посоветовали собрать запас воды на два - три дня, поскольку во время паводков нельзя пить водопроводную воду, а также воду из родников и колодцев. В районах Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, был усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды.