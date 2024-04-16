Американский парламент может разделить голосование по помощи Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон планирует провести раздельное голосование по пакетам помощи Украине и Израилю. Ожидается, что голосование состоится на этой неделе, пишет Politico.

При этом Джонсону может не хватить голосов на эту инициативу и палате, возможно, все же придется рассматривать совместный пакет помощи двум странам, на чем и настаивает администрация Байдена.

Также Джонсон хочет, чтобы пакет помощи Тайваню рассматривался отдельно.

Чтобы планы спикера осуществились, ему потребуется почти единогласная поддержка однопартийцев, а среди республиканцев такого согласия по поводу пакетов помощи нет, отмечает издание. Демократы тут вряд ли будут помогать – они поддерживают планы Байдена.