В Томске мобилизованный наказан за две самоволки

Томский гарнизонный военный суд наказал военнослужащего Дмитрия Лаптева, призванного по мобилизации. Ему вменяли две самоволки.

Первый раз он не вернулся из отпуска в срок – к 9.00 18 мая 2023 г. 28 июля 2023 г. его нашли сотрудники полиции. Позже солдат совершил схожий поступок. Днем 21 сентября 2023 г. он уехал из части, в которой служил, в другой город. 11 декабря 2023 г. его встретил сослуживец. Суд оценил такое поведение в семь лет колонии общего режима. Приговор в силу не вступил, сообщает пресс-служба инстанции.

Ранее в Забайкалье Борзинский гарнизонный военный суд отправил в колонию Валерия Зеленского. Военнослужащий устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях. Он отказался отправиться в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач. Суд наказал Зеленского двумя годами тремя месяцами колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.

До этого на Сахалине солдат наказан за незаконное оставление части. Военнослужащий, желая отдохнуть от службы, 19 марта 2023 г. без уважительных причин самовольно покинул место службы – пункт временного размещения подразделения воинской части, дислоцированной в ДНР. Он по-разному проводил время на территории республики, а потом уехал к себе домой в Краснодарский край, где отдыхал и помогал матери по хозяйству.

13 сентября 2023 г. мужчина прибыл в воинскую часть, дислоцированную в Южно-Сахалинске, добровольно прекратив уклонение от военной службы. За отдых он получил шесть лет колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий лишен звания "младший сержант" и взят под стражу в зале суда.