В Академическом районе Екатеринбурга появится новый жилой квартал

Компания "Атомстройкомплекс" вышла на новую площадку в южной части Академического района Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в границах улиц Парина – Академика Ландау – Амундсена девелопер возводит "Речной квартал", в составе которого предусмотрены дома с базовой этажностью в 9-10 этажей, а также архитектурные доминанты – 27-этажные башни. Уличный фронт квартала будет сформирован магазинами и офисами. Для их размещения девелопер запроектировал коммерческие помещения на первых этажах домов, а в некоторых домах офисы предусмотрены и на вторых этажах.

В закрытом внутреннем дворе планируют реализовать концепцию "зеленый остров" – высадить большой объем растений, в том числе кустарников и крупномеров. Инфраструктуру квартала дополнит соседский центр площадью около 90 квадратных метров. В нем предусмотрено три зала, в том числе для йоги и проведения соседских праздников.

"В проекте применены самые эффективные, проверенные практикой архитектурные решения. Например, двор максимально соответствует предпочтениям жителей, которые мы непрерывно актуализируем в ходе собственных исследований. Двор будет наполнен зеленью, а значит, жителям будет приятно не только находиться в нем, но и смотреть на него из окон. С комфортом провести время во дворе смогут как взрослые, так и дети разного возраста. Для последних здесь предусмотрена большая песочница с аква-зоной, выполненная по индивидуальному проекту. Закрытый периметр двора позволит задать четкие границы частного и общественного пространства, а значит, чувствовать себя в безопасности", - рассказала директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина.

Новый квартал строится в активно развивающемся микрорайоне. В шаговой доступности есть все необходимое для комфортной жизни: школа, детский сад, обновленный Преображенский парк для семейного отдыха. Планом развития Екатеринбурга предусмотрено строительство в квартале многоуровневых паркингов и торгово-выставочного центра, что в совокупности с коммерческими площадями "Речного квартала" обеспечит территории возможности не только для решения повседневных бытовых задач, но и для создания рабочих мест, развития бизнеса. В будущем рядом с кварталом появится еще один выезд из Академического района. Проект реконструкции улицы Амундсена до соединения с ЕКАД и строительства транспортной развязки уже выставлен на общественные обсуждения.

Сдача первой очереди "Речного квартала" запланирована на 2026 год. Широкий выбор планировочных решений – от функциональных студий до квартир со вторым светом или террасами – позволит подобрать вариант под любой сценарий жизни. Девелопер предлагает программы рассрочки и trade-in; проектное финансирование предоставлено банком ДОМ.РФ, давним партнером "Атомстройкомплекса".