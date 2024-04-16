Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на презентации «Школы 21»: Для нас проект значимый и долгожданный

Накануне в Челябинске состоялась презентация «Школы 21». В мероприятии приняли участие губернатор Южного Урала Алексей Текслер, председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин, ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер, директор «Школы 21» Александр Федяков.

Напомним, 15 апреля стартовала подача заявок на первый отборочный интенсив в «Школу 21» в Челябинске. Проект в регионе реализует Сбер вместе с правительством Челябинской области и ЮУрГУ в соответствии с поручением Президента.

В ходе презентации Алексей Текслер отметил, что «Школа 21» - один из флагманских проектов в образовании, который находится на стыке образования и реального сектора экономики.

«Сейчас нет сфер, в которых бы не внедрялись ит-технологии, цифровизация, искусственный интеллект. Челябинская область – промышленный регион, и именно на промышленных предприятиях активно внедряются все эти технологии. Поэтому и потребность в специалистах большая. В целом развитие ИТ-сектора – одна из задач нашей стратегии. Мы являемся ведущим регионом в стране по развитию компетенций в промышленной робототехнике. В феврале Президент страны открыл у нас Завод роботов. В этом году на базе ЮУрГУ открывается кафедра, которая будет готовить интеграторов и специалистов по производству роботов. Соответствующие направления открываются на базе СПО. Челябинская область будет центром компетенций в робототехнике, а ИТ-направление и программирование является составной частью этой задачи. Все это связано со «Школой21» - совершенно уникальным проектом. Здесь специалисты уже имеющие навыки, будут активно развиваться, мотивируя друг друга», - сказал глава Челябинской области.

Первый поток обучающихся в Челябинске составит 100 человек, а далее предполагается наращивать динамику - в год не менее 225 специалистов.

Обучение в столице Южного Урала будут проводить в современном кампусе школы на базе ЮУрГУ, площадью более 3500 м2. Школу оснастят современным оборудованием и предусмотрят удобные локации для отдыха. Как и остальные кампусы школы, челябинский кампус будет открыт 24/7, поэтому всеми возможностями кампуса участники смогут пользоваться круглосуточно.

Вице-президент-председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин подчеркнул, что Челябинская область — один из передовых регионов в цифровизации ключевых отраслей экономики:

«Уверен, что «Школа 21» даст дополнительный импульс для развития этого направления, станет точкой притяжения для целеустремленных людей, поможет обеспечить южноуральские предприятия высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий. Мы благодарим правительство Челябинской области за доверие и возможность вместе реализовывать такие масштабные, уникальные проекты», - сказал Петр Колтыпин.

Этап отбора в школу, стартовавший накануне, представляет собой онлайн-тестирование, которое позволит оценить цифровые навыки. Участники самостоятельно выбирают уровень: «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт». До 20 апреля присоединиться к конкурсу может каждый россиянин старше 18 лет независимо от опыта программирования. Организаторы разработали задания разного уровня – как для опытных IT-специалистов, так и для тех, кто только делает первые шаги в этой сфере.

Директор «Школы 21» Александр Федяков пояснил: «Каждый этап ″Цифрового марафона″ помогает оценить свои цифровые навыки с разных сторон. Первый этап в игровой форме проверяет логику и алгоритмическое мышление, дает представление о том, что такое программирование. Помогая другим участникам, можно почувствовать себя командным игроком, что особенно важно в IT-индустрии. Второй этап – тест на эрудицию. Новички вспомнят школьный курс информатики, а опытные участники – программу вуза».

За 1,5–3 года участники проекта вырастают до компетентных IT-инженеров, программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, джуниор и мидл-разработчиков, востребованных на рынке труда. Достичь таких результатов удается за счет нескольких особенностей школы, таких как методика обучения «равный равному», гибкий график, геймификация образовательного процесса и большой упор на практику.

Петр Колтыпин отметил, что Сбер эффективно сотрудничает с Челябинской областью в самых различных сферах: «Сбербанк готов не только содействовать развитию региона как финансовый партнер, но и делиться своим опытом и экспертизой по внедрению передовых технологий на Южном Урале».

Кампус школы на Южном Урале уже построен, сейчас активно идут работы по внутренней отделке, завершить оборудование и запуск в эксплуатацию планируется к моменту окончания отбора участников.

«Для нас проект значимый и долгожданный. Челябинская область один из лидеров страны по цифровизации. В этом сегменте рынка у нас работают много компаний, есть перспективные разработки. Наши школьники и студенты занимают высокие места на профильных олимпиадах. Это будущее нашего региона», - уверен Алексей Текслер.