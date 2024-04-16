16 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Вихарев вместе с волонтерами устроил большой апрельский субботник в парке "Уралмаш"

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев вместе со своими волонтерами дали старт сезону субботников. Один из таких они накануне провели в Летнем парке "Уралмаш" за благоустройство которого боролись на протяжении нескольких лет.
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"На улицах Екатеринбурга наконец-то растаял снег, а для нас началась пора субботников. Начать мы решили с районных парков — мест, где горожане гуляют, отдыхают от городской суеты. Уверен, что чистота нашего города зависит от нас самих!" – рассказал Сергей Воропаев, активист Волонтерского центра Алексея Вихарева.

Большой апрельский субботник в екатеринбургском парке «Уралмаш» с депутатом Алексеем Вихаревым(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

На уборку сердца Орджоникидзевского района собралось полсотни человек, в числе которых были как волонтеры, так и местные жители. За несколько часов упорной работы им удалось собрать более 50 мешков с мусором и опавшими ветками, скопившимися под снегом.

"В своей работе свердловское РЭО часто выявляет незаконные свалки и добивается того, чтобы они были ликвидированы. А еще мы сами выходим на борьбу с мусором. В этом году стартовали в парке "Уралмаш", дальше планируем провести уборку и в других парках города. И всех горожан призываем последовать нашему примеру", – отметил Леонид Темляков, руководитель волонтерского движения Свердловского отделения РЭО.

Большой апрельский субботник в екатеринбургском парке «Уралмаш» с депутатом Алексеем Вихаревым(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Субботник приурочили к голосованию по программе "Формирование комфортной городской среды". В прошлом году долгожданную победу заполучил парк "Уралмаш", однако именно в тот раз Екатеринбург стал единственным городом, не сумевшим преодолеть порог в общем количестве голосующих для получения федеральных средств на благоустройство. Несмотря на это, видя активность горожан, парк все же решили преобразить, но уже за городские деньги.

Большой апрельский субботник в екатеринбургском парке «Уралмаш» с депутатом Алексеем Вихаревым(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Победа в голосовании парка "Уралмаш" – пример того, как объединившись, мы можем победить. На наших глазах, впервые за десятки лет, на него обратили внимание. Он, наконец, начал преображаться. Сегодня и мы внесли свою маленькую лепту. Все мы хотим, чтобы в нашем любимом городе было как можно больше благоустроенных и красивых парков. И повлиять на это – в наших силах. Нужно проголосовать за один из восьми парков и набрать нужное количество голосов. Верю, что в этом году победит новый парк! Голосуй или потеряешь!" – заверил руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Большой апрельский субботник в екатеринбургском парке «Уралмаш» с депутатом Алексеем Вихаревым(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Всего на преображение парка "Уралмаш" обещают направить около 180 млн рублей. В прошлом году уже установлено Колесо обозрения и появился фудкорт. Согласно контракту, в парке до лета 2026 года должны быть восстановлены газоны, построены пешеходные дорожки, детские игровые и спортивные площадки, установлены скамейки, урны, фонари освещения и система видеонаблюдения, посажены кустарники и цветы. Изюминкой станет сцена и амфитеатр, веревочный парк и другие аттракционы для посетителей.

Отметим, что если в прошлом году удалось справиться с помощью городских средств, в этом, по заявлению мэрии, для благоустройства крайне нужна федеральная поддержка. Порог составляет 380 тыс. голосов старше 14 лет, из которых пока что собрано только 188,4 тыс. До окончания голосования осталось всего две недели. Отдать свой голос за один из восьми парков можно и не выходя из дома. Волонтеры Алексея Вихарева также помогают со сбором, работая в вузах, техникумах, больницах и на центральных улицах города.

Теги: Вихарев, Уралмаш, парк, волонтер, субботник


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