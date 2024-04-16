Рогов: Макрон, предлагая перемирие на время Олимпиады, надеется выиграть время для Украины

Президент Франции Эммануэля Макрона своим предложением объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр пытается выиграть время для Украины, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Макрон прекрасно понимает, что если подобное перемирие было бы введено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для своего подельника в лице режима Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости.

Он назвал предложение Макрон лицемерием, отметив, что президент Франции "накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину".

Сообщалось, что Макрон не оставляет надежды на "олимпийское перемирие": прекращение огня в зоне российско-украинского конфликта на время Олимпиады в Париже. Глава государства заявил, что во время визита во Францию китайского лидера Си Цзиньпина на следующей неделе попросит коллегу поддержать инициативу. Также Макрон рассчитывает, что огонь не будет вестись в период Олимпиады в секторе Газа и в Судане.