В Новосибирске появился первый после отмены прямых выборов главы мэр

Новым главой Новосибирска стал вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев. Он стал первым таким руководителем, который получил пост не в результате прямых выборов, а по итогам работы конкурсной комиссии.

"Решение принято единогласно. Мэром Новосибирска избран Максим Кудрявцев", - сообщил на заседании горсовета депутатов его спикер Дмитрий Асанцев.

Прямые выборы мэра Новосибирска отменены решением депутатов заксобрания Новосибирской области в феврале 2023 г. Позже, в январе 2024 г., ушел в отставку переизбранный в 2019 г. горожанами "красный" мэр города Анатолий Локоть.