Глава свердловского Союза десантников после участия в СВО избежал 9 лет колонии

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу председателя свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки. Он получил солидный срок, но сумел избежать наказания.

Напомним, на прошлой неделе гособвинитель заявил, что вина Тетерина подтверждается доказательствами, и потребовал приговорить его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 16 апреля, Верх-Исетский районный суд уральской столицы назначил ему 9 лет лишения свободы, со штрафом в 25 млн рублей. Однако на основании части 2 статьи 80.2 УК РФ осужденный был освобожден от отбывания наказания.

"Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых", - заявили в ведомстве.

Во время судебного процесса, который длился с 2022 года, Тетерин уезжал на СВО, за участие в которой был награжден медалью за храбрость и получил новое звание - старшего лейтенанта.