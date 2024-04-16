Двухглавый храм появится в Академическом районе Екатеринбурга

В проекте планировки и межевания территории кварталов № 9 и 10 планировочного района "Академический", вынесенном на общественные обсуждения, указано расположение нового храма во имя святого страстотерпца Евгения Боткина.

Храм планируется расположить между будущим зданием уральского государственного медицинского университета и кварталом "Школьный". На территории этих кварталов уже построена школа №123 и детский сад №45.

Как сообщили в пресс-службе АО СЗ "РСГ-Академическое", при проектировании храма за исторические аналоги были взяты церковь Покрова в Филях, церковь Троицы в Троицо-Лыково и церковь Николы Большой Крест в Москве.

Высокие овальные окна обеспечат много света в помещениях церкви. Раковины и овальные восьмиугольные окна на втором ярусе придадут церкви исторический архитектурный облик.

Храм сможет вмещать в себя 265 прихожан, самая высокая точка здания будет расположена на 44,5 метрах. Две главы, венчающие церковь, будут покрыты нержавеющей сталью с нитридом титана, придающим материалу классический золотой цвет.

Крест на месте строительства будущего храма был заложен митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом летом 2018 года.

Евгений Сергеевич Боткин — врач семьи Российского императора Николая II. Евгений Боткин был канонизирован Русской православной церковью в 2016 году.