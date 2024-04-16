В Кузбассе предотвращен поджог релейных шкафов

В Кемеровской области "взяли" человека, которому вменяют подготовку поджогов релейных шкафов на железной дороге.

По данным УФСБ по региону, 28-летний предполагаемый злоумышленник в начале 2024 г. установил контакт с неизвестными лицами, находящимися на территории Украины. По заданию последних и за оплату с их стороны он готовил поджоги релейных шкафов, расположенных на участке Транссибирской железнодорожной магистрали.

Мужчина отправлен в СИЗО, пишет РИА Новости.