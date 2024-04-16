В Тюменской области объявлена эвакуация ещё в четырёх населенных пунктах

В Тюменской области существует опасность затопления населенных пунктов Казанское, Палёнка, Новогеоргиевка, Афонькино Казанского района, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Проводится эвакуация.

Власти также сообщили об ограничении движения транспорта ещё по двум низководным мостам. Дорожные службы установили ограждения и дорожные знаки "Въезд запрещён" в Абатском районе через реку Ишим на третьем километре автомобильной дороги Ощепково-Назарово, в Ишимском районе через реку Ишим на первом километре автомобильной дороги Подъезд к Рагозина.

Для движения автомобилей мосты будут открыты после снятия ограничений и окончательной стабилизации паводковой ситуации в регионе.

Движение по мосту через реку Вагай в Голышмановском городском округе на региональной дороге Королево - Дербень восстановлено. Он был затоплен с 6 апреля. Всего в Тюменской области введены временные ограничения движения по 11 низководным мостовым сооружениям.

Водителям нужно соблюдать требования информационных знаков и своевременно выбирать пути объезда.

Напомним, уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района достиг критериев опасного явления "половодье".

Режим ЧС введён в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.