В Грузии начались массовые протесты против закона об иноагентах

В Грузии задержаны полтора десятка протестующих против принятия законопроекта об иноагентах – еще более жесткого варианта, чем существующий в России. Среди задержанных оказался и лидер оппозиционной партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе.

Протестующие собрались у здания грузинского парламента в Тбилиси накануне утром и не расходились до ночи. Из-за многотысячной акции протеста был перекрыт проспект Руставели. Протестующие вышли с лозунгами "Нет российскому закону". Акции протеста также проходят в других крупных городах Грузии – Кутаиси, Батуми.

Само рассмотрение законопроекта также было бурным: депутаты устроили потасовку. Депутат от оппозиционной партии "Граждане" Александр Элисашвили подбежал к исполнительному секретарю правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", лидеру парламентского большинства Мамуке Мдинарадзе и ударил его рукой по голове. К потасовке подключились и другие депутаты.

В прошлом году парламентское большинство уже пыталось провести этот законопроект, но общественный резонанс заставил "Грузинскую мечту" отозвать документ.