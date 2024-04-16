На озере Таватуй утонул рыбак из Екатеринбурга. Другие рыбаки просто смотрели

На озере Таватуй произошла трагедия - житель Екатеринбурга, приехавший на зимнюю рыбалку, провалился под лед на расстоянии 400 м от берега. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Трагедия произошла днем 15 апреля. Другие рыбаки, находящиеся на льду, осознавали всю опасность происходящего, а потому, несмотря на просьбы о помощи, не приняли мер по спасению уральца. Единственное, что они сделали, так это сразу вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники Управления защиты от чрезвычайных ситуаций Новоуральского городского округа извлекли мужчину из воды и на аэросанях доставили на берег, однако тот уже не подавал признаков жизни. Но удалось помочь другому рыбаку, который находился в столь же опасном месте, но под лед уйти не успел.

Как заявил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, погибшим оказался екатеринбуржец 1968 г.р., который приехал порыбачить. Его машину нашли вблизи водоема.

"В данной ситуации не усматривается криминального подтекста. Речь идет об элементарном пренебрежении нормами безопасности, которые категорически запрещают выход на лед в весенний период, когда даже в таком не южном регионе, как наш Средний Урал, много дней стоит довольно теплая и иногда даже солнечная погода", - добавил полковник.

Следователи уже организовали проведение процессуальной проверки. Там отметили, что рыбак шел по непрочному льду и, провалившись, быстро ушел под воду. Находящийся неподалеку коллега по увлечению даже не успел среагировать и только вызвал спасателей. В настоящее время в СКР проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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