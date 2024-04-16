На мехмат МГУ уже не могут достаточно набрать сильных абитуриентов

Уровень школы просел настолько, что не хватает даже на один мехмат МГУ. Об этом на радио "Аврора" рассказал научный сотрудник мехмата МГУ, кандидат физико-математических наук Николай Волков.

Комментируя "реформы" в образовании, он сказал, что 400 абитуриентов того уровня, как набирали раньше, уже не могут набрать. До последнего времени факультет поддерживал прежний уровень, так как набиралось 400 достойных абитуриентов.

"Сейчас их нет, мы вынуждены снижать планку. Мы вместо четырех экзаменов проводим один. Вторая беда - мы его проводим в дистанте, потому что руководители боятся, что если мы проведем его вживую, то люди наполучают двоек - и у нас будет недобор. Я считаю, в образовании катастрофа", - говорит Волков.

Он считает, что можно было бы сохранить один поток со старыми высокими критериями и явно его выделить, а на двух других потоках снизить планку и упростить программу. То, что для советских студентов было вполне по силам, современные уже не тянут. И нужно не делать вид, что по-прежнему все в порядке, а вынужденно подстраиваться под их уровень.

Ранее декан мехмата ЮФУ Яков Ерусалимский признал, что и к ним уже идут неграмотные абитуриенты. Они не понимают даже смысла прочитанного, хотя сдали ЕГЭ на высокий балл.