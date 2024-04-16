В охваченном паводком Зауралье подтоплены 305 домов

В пострадавшей от паводка Курганской области остаются подтопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

Расчистка заторов продолжается и в областном центре, где происходит интенсивный рост воды в реке Тобол. Группировки спасателей МЧС России круглосуточно устраняют образовавшиеся заторы из спрессованного мусора, грязи и веток в районе курганского гидроузла, сообщает управление МЧС по Курганской области.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что направлена очередная группа сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления для эвакуации с правобережья Кургана.

"Земляки, просьба выполнять все их требования. Не нужно с ними ругаться, убегать или прятаться, а также возвращаться обратно после их ухода. Они делают эту работу круглосуточно, в том числе в свое личное время, чтобы вы могли выехать с подтапливаемых или затапливаемых территорий", - написал Шумков в своем telegram-канале.