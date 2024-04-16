Апелляционный военный суд получил жалобы и представление на приговор Треповой*

Апелляционный военный суд зарегистрировал апелляционные жалобы и представление на приговор Дарье Треповой*, осужденной за теракт в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.

"В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ", - сообщили РИА Новости в суде.

Напомним, надзорное ведомство настаивает на приговоре в виде 28 лет лишения свободы вместо назначенных 27. Защита добивается смягчения наказания.

Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. руб. Суд постановил, что 26-летняя петербурженка совершила теракт, передав Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. Военкор погиб, гости его творческого вечера получили ранения.

Трепова* во время последнего слова признала ответственность за смерть Татарского, но вину не признала. Она заявила, что ее ввели в заблуждение, о взрывном устройстве в статуэтке она не знала.

*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга