16 Апреля 2024
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Фото: Накануне.ru

На трассе "Екатеринбург – Шадринск – Курган" ввели ограничения из-за паводка

Госавтоинспекция Свердловской области объявила о введении временных ограничений на федеральной трассе Р-354 "Екатеринбург – Шадринск – Курган".

Как сообщили Накануне.RU в свердловском управлении ГИБДД, ограничения действуют с 31 по 132 км в связи с паводковой обстановкой и введением режима ЧС на территории Курганской области. Они касаются всех типов транзитных транспортных средств.

"Объезд Курганской области организован через Тюменскую область. Призываем автолюбителей отказаться от поездок в данном направлении", - заявили в Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что экипажи ДПС контролируют безопасность на данных участках, а также информируют автомобилистов о возможных путях объезда.

В ФКУ "Уралуправтодор" представили подробную схему объезда.

Схема объезда Курганской области(2024)|Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Напомним, накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал не убегать от сотрудников МВД, эвакуирующих жителей из зоны паводка.

Теги: трасса, паводок, ограничения, ГИБДД


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Ранее 09.04.2024 07:43 Мск В свердловской ГИБДД просят отказаться от поездок в Курганскую область, где ввели режим ЧС

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