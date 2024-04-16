В Раде заявили, что демобилизации не будет

Закона о демобилизации тех, кто воюет против России уже третий год, не будет до отмены военного положения. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее мнению, военный конфликт будет только ужесточаться.

Напомним, на прошлой неделе Рада приняла закон об усилении мобилизации, из которого исключили норму о демобилизации после 36 месяцев военной службы. На этом настоял главком ВСУ Александр Сырский, который заявил об этом публично. Вероятно, он выполнил просьбу Зеленского, который хочет отвести от себя недовольство людей. Об абсолютной послушности Сырского давно пишут местные телеграм-каналы. Он сказал, что демобилизация может быть, но ее нужно предусмотреть отдельным законом, а сейчас надо набрать побольше людей.

Сам Зеленский еще в марте заявил, что демобилизация во время военного положения не предусмотрена законодательством. Есть только ротации и отпуска.

Это решение Рады вызвало огромное недовольство среди военнослужащих, пишут местные издания. У Зеленского решают, как поступить, чтобы угодить и западным кураторам, и не подорвать моральный дух боевиков. Возможно, будет сделано заявление, что демобилизация будет, но в будущем, когда позволят обстоятельства. Другой вариант - провести показательную частичную демобилизацию для поднятия рейтинга Зеленского в армии. Еще одно возможное решение: Зеленский демонстративно ветирует закон об усилении мобилизации и будет принят новый, но с нормой о демобилизации. Но в любом случае режим не будет идти на массовую демобилизацию, а думает, как бы ее сымитировать.

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что боевики морально истощены и подавлены. Даже заключенный в тюрьме знает, сколько ему сидеть, а нынешние военнослужащие не знают, сколько им еще воевать. Фактически они являются крепостными.

В последние месяцы даже многие украинские политики критикуют бесконечную мобилизацию, чего раньше не было. Это свидетельствует об изменении настроений в украинском обществе. О переломе свидетельствует и то, что впервые с начала СВО количество тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении, превысило количество тех, кто доволен курсом (38% против 39%). Еще год назад было 55% против 20%. Две трети мужчин на Украине не хотят воевать.