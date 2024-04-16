В Екатеринбурге появятся две новые школы у реки Исеть

В Екатеринбурге около реки Исеть появятся две новые школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении говорится, что мэр Алексей Орлов уже дал поручение городскому управлению капитального строительства заключить муниципальные контракты на возведение школ по улице Гражданская, 6 и в квартале "Щорса - Машинная - набережная реки Исеть".

При этом, согласно картам, на Гражданской, 6 уже стоит Средняя общеобразовательная школа №208 с углубленным изучением отдельных предметов. В горадминистрации пообещали позднее рассказать о проектах подробнее.