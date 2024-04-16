В Тюменской области на реке Ишим идет критический подъем воды: жителей просят эвакуироваться

На реке Ишим идет критический подъем воды, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня в 06.00 жителям Ишима пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. Ранее их предупреждали о том, что дома могут оказаться в зоне подтопления во время подворовых обходов. В городе развернуты пункты временного размещения.

Сегодня у села Ильинка Казанского района вода в Ишиме достигла критериев опасного явления "половодье". Утром уровень воды составил 808 сантиметров над нулем поста. Подъем продолжается. Ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами, сообщают в Обь-Иртышском УГМС.

Кроме того, решено ограничить въезд автотранспорта в Курганскую область. В связи со сложной паводковой ситуацией в Курганской области закроют федеральные автотрассы для автотранспорта из других регионов. Запрет коснется дорог Р-254 "Иртыш", Р-354 "Екатеринбург – Шадринск – Курган", "Иртыш" – подъезд к Тюмени", "Иртыш" – подъезд к городу Ишим".

На границах со Свердловской, Челябинской и Тюменской областями расположены пять мобильных постов полиции и иных служб.



Запрет на въезд не коснется транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ, а также транспорта, доставляющего в регион продовольственные товары.