16 Апреля 2024
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Политика Оренбургская область
Фото: Официальная страница мэра Орска Василия Козупицы &quot;ВКонтакте&quot; / vk.com/vn.kozupitsa

Глава затопленного Орска заявил, что горд за переехавшего за рубеж сына

Мэр пострадавшего от наводнения Орска Василий Козупица назвал причину отъезда своего сына в Саудовскую Аравию. Его позвали туда работать, и он согласился.

Сын Козупицы Николай окончил с отличием вуз (какой именно, мэр не сообщил) по специальности инженер-геолог. После этого он 10 лет работал на Сахалине. Получив предложение работать в Саудовской Аравии, сын мэра ответил согласием.

"Мои дети всего добиваются сами... Сейчас он с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там тоже не мед: очень жарко, сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами", - говорит Козупица на видео, размещенном в telegram-канале издания "Урал56.Ру".

Ранее СМИ сообщили, что Николай Козупица уехал из России, произошло это, по совпадению, после объявления частичной мобилизации. Известно, что с тех пор он жил в Саудовской Аравии, а потом — якобы в Объединенных Арабских Эмиратах, где менее месяца назад, предположительно, приобрел жилье vip-статуса. До вчерашнего дня семья Козупиц даже вела телеграм-канал о своей "релокации", однако несколько часов назад он был удален, по крайней мере, из публичного доступа.

Дамбу в Орске стоимости около 1 млрд руб., которую прорвало 5 апреля, построили в 2014 г. — она не простояла и 10 лет. Это насыпное сооружение, а не гидротехническое сооружение, ее ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки. Ранее судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений.

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что совместно с Минприроды будет проведено исследование причин прорыва дамбы в Орске. Так он прокомментировал версию о том, что защитное сооружение могли прогрызть грызуны. По его словам, дамба в Орске представляла собой земляной вал, который не может стоить 1 млрд руб.

Теги: Василий Козупица, Орск, паводок, сын, Саудовская Аравия


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