"Автомобилист" впервые в истории выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" завершил борьбу за Кубок Гагарина. Накануне команда Николая Заварухина уступила в решающем матче полуфинальной серии против магнитогорского "Металлурга".

Встреча прошла на льду "Магнитки" и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Таким образом "Металлург" выиграл серию со счетом 4:3 и прошел в финал Кубка Гагарина, где встретится с ярославским "Локомотивом".

Что касается "Автомобилиста", уральский клуб впервые в своей истории завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ.

"Благодарим болельщиков, которые верили в команду и ярко поддерживали наш клуб на протяжении всего этого ставшего историческим сезона!", - говорится в сообщении на официальном сайте уральцев.

Напомним, перед началом нынешнего сезона в "Автомобилисте" заявляли, что намерены бороться за медали.