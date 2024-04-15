Глава Зауралья призвал не убегать от сотрудников МВД, эвакуирующих жителей из зоны паводка

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что направлена очередная группа сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления для эвакуации с правобережья Кургана.

"Земляки, просьба выполнять все их требования. Не нужно с ними ругаться, убегать или прятаться, а также возвращаться обратно после их ухода. Они делают эту работу круглосуточно, в том числе в свое личное время, чтобы вы могли выехать с подтапливаемых или затапливаемых территорий", - написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее Шумков сообщил о том, что на столицу региона идет "колоссальный объем воды".