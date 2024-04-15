15 Апреля 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Обнаруживать нелегальных мигрантов в Астраханской области помогают беспилотники

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл совещание по вопросам трудовой миграции в регионе. Участники обсудили вопросы соблюдения порядка пребывания в России иностранных граждан, приехавших на заработки.

Как отметил Игорь Бабушкин, в связи с трагическими событиями, произошедшими в подмосковном «Крокусе», тема миграции снова вышла на первый план. Губернатор напомнил слова Президента России, сказанные на недавнем заседании коллегии Министерства внутренних дел: «Прежде всего, нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества. Приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру и историю».

Как сообщила врио начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области Валентина Калугина, по итогам первого квартала профильными структурами составлено более 1500 административных протоколов о нарушении миграционного законодательства, выдворено 228 нелегалов. В целом на 14% увеличилось количество иностранных граждан, въехавших на территорию России через астраханские пункты пропуска. Если в 2023 году их было 135 тысяч человек, то в 2024 – уже 154 тысячи. Около тысячи человек не пропущены через границу.

Одним из способов организации нелегального пребывания иностранцев в России является незаконная выдача им сертификатов о владении русским языком. В 2023 году сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность трёх организованных групп, «помогавших» не знающим русского языка мигрантам получить необходимые сертификаты.

Учитывая эти обстоятельства, МВД России приняло дополнительные меры по наведению порядка в этой сфере. С 27 марта 2024 года в помещениях, где проходит экзамен по русскому языку для мигрантов, находятся сотрудники полиции.

(2024)|Фото: astrobl.ru

На регулярной основе полицейские проводят рейды по сельхозпредприятиям и строительным площадкам региона с целью выявления нелегальных трудовых мигрантов. На помощь правоохранителям приходят беспилотники. Уже есть результаты. На прошлой неделе в Черноярском районе задержаны 20 незаконных гастарбайтеров, десять из них будут выдворены за пределы страны.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Мы отмечаем, что привлечение иностранных граждан важно для развития российской экономики. В то же время необходимо информировать мигрантов и их работодателей о строгом исполнении норм российского законодательства», – подчеркнул глава региона.

Теги: игорь бабушкин, мигранты, гастарбайтеры, незаконная миграция


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