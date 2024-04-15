Арестован Портнягин

Тверской райсуд Москвы арестовал предпринимателя Дмитрия Портнягина.

Он отправлен под домашний арест на 1 месяц 28 суток, то есть до 10 июня 2024 г. Портнягина обвиняют в уклонении от уплаты налогов, и легализации (отмывании) денег или иного имущества, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, 12 апреля Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону в рамках "налогового" дела. Сообщалось, что силовики нагрянули с обысками к блогеру – они пришли в помещения "Клуба 500" и банного комплекса "Siberia".

Ранее схожие проблемы возникли у блогеров Евгении Чекалиной ("Лерчек"), Елены Блиновской, Александры Митрошиной.