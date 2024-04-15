К автору "Слова пацана" пока не обращались по поводу второго сезона сериала

Автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев сообщил, что создатели снятого по его произведению сериала пока не обращались к нему с предложением продолжить работу над вторым сезоном.

"Пока никто не обращался", - заявил РИА Новости писатель и добавил, что готов включиться в работу, если поступит такое предложение.

Ранее Гараев во время встречи с жителями Екатеринбурга признался, что пока не понимает, почему сериалом так заинтересовалась молодежь. Но, по его мнению, молодежь косплеит оттуда все-таки по большей части танцы и песни, а не монтажки.

"Нынешняя молодежь лучше, чем молодежь моего детства, и мир изменился — они думают: “лучше буду рэп читать или блог вести, чем голову разбивать”. Посмотрите, как молодежь реагирует на сериал: если они косплеят танец — они берут то, что похоже на их мир, а не берут монтажки", - сказал Гараев.

Подробнее о встрече с Гараевым в Екатеринбурге можно прочесть по этой ссылке.