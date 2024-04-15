Реализм и патриотизм: в Сети появился трейлер игры «Лучшие в аду» о бойцах ЧВК «Вагнер»

Игровой журнал «Игромания» представил трейлер дебютного проекта студии NoName Company из Владивостока — игры «Лучшие в аду». В центре ее сюжета встали события, происходящие в зоне СВО, а источником вдохновения послужили реальные истории российских военнослужащих и фильм Героя России Алексея Нагина с аналогичным названием.

Создатели «Лучших в аду» уверены в необходимости игр, отражающих современную российскую действительность и воспитывающих патриотизм. Проект призван быть не просто развлекательным, но и нести социальную значимость.

Отличительной особенностью «Лучших в аду» станет продвинутый искусственный интеллект, заметно выделяющий игру среди подобных проектов. Еще одним ее плюсом является движок Unreal Engine 4, который обеспечит идеальный баланс между реалистичностью и кинематографичностью игрового процесса.

Игра — дебютный проект молодой российской студии NoName Company. Подробности как о продукте, так и об игре можно на страницах в социальных сетях: ВКонтакте: https://vk.com/bestinhell_game и Telegram-канал: https://t.me/bestinhell_game.