15 Апреля 2024
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Политика
Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

«Детский мир» на Лубянке станет личным офисом Года Нисанова

Московский Центральный детский магазин на Лубянке станет резиденцией миллиардера Года Нисанова. Источники сообщают, что новая покупка владельца ГК «Киевская площадь» направлена на создание штаб-квартиры для олигарха.

Отмечается, что кроме офисных помещений на территории ЦДМ, который является памятником регионального значения, может появиться VIP зона отдыха с сауной, СПА и бассейном. По данных источников, Год Нисанов планирует организовать в «Детском мире» место для приятного досуга своих близких деловых партнеров, а также установления связей с сотрудниками Администрации Президента и ФСБ. Как известно, буквально через дорогу от «Детского мира» на Лубянской площади, находится главное здание ФСБ России, недалеко и Старая площадь, где работают высокопоставленные чиновники Администрации Президента России.

Стоит отметить, что здание, признанное памятником регионального значения, было открыто еще в 1957 году. В 2015 году здесь прошла масштабная реконструкция. Площадь торгового центра составляет порядка 73 тыс. кв. м. ЦДМ принято считать самым большим в России специализированным детским торговым комплексом. На сегодняшний день в нем функционируют более 140 брендовых точек и полезных площадок для развития детей. Например, в центре находится образовательный игровой центр город профессий «Кидбург», площадка для юных киберспортсменов Winstrike и другие.

Интересно, что цена сделки покупки ЦДМ, как и ее условия, не разглашаются – представители «Киевской площади» в официальных сообщениях о закрытии сделки умолчали об этом моменте. А компания «Галс-девелопмент», которой ранее принадлежал ЦДМ, и вовсе отказалась от комментариев. Однако эксперты рынка уверены, стоимость могла достичь 20 млрд рублей.

Напомним, владельцем ГК «Киевская площадь» является российский миллиардер азербайджанского происхождения Год Нисанов. Ему принадлежат крупнейшие объекты коммерческой недвижимости, такие как московские торговые центры «Европейский» и «Фуд Сити», фуд-молл «Депо», спортивный комплекс «Олимпийский», ТРЦ «Щелковский» и другие. Также Нисанову принадлежит скандальный столичный рынок «Садовод», который называют центром нелегальной миграции и этнического криминала Москвы.

Теги: год нисанов, детский мир, рынок садовод, цдм


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