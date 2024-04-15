15 Апреля 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин встретился с новым Консулом Туркменистана в Астрахани

Игорь Бабушкин поздравил Гадама Иламанова с началом работы на посту Консула Туркменистана в городе Астрахани. На эту должность он был назначен в марте 2024 года.

Туркменистан – один из основных зарубежных партнеров Астраханской области. Стороны сотрудничают в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Взаимодействие осуществляется в логистике, торговле, судостроении, образовании и культуре.

Как отметил Игорь Бабушкин, сейчас Астраханская область и Туркменистан ведут переговоры по нескольким направлениям. Среди них – создание логистического центра Туркменистана, развитие регулярной судоходной линии между портами области и Туркменбаши, наращивание объемов взаимной торговли и расширение грузовой базы.

«Считаю, что имеется огромный потенциал для расширения наших связей, – сказал туркменистанский дипломат. – В ходе моей миссии я планирую провести встречи с руководителями органов власти Астраханской области, чтобы наметить конкретные шаги по углублению нашего партнёрства», – подчеркнул Гадам Иламанов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Во время встречи стороны также обсудили планы по проведению в Астраханской области мероприятий, посвящённых 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. В течение года в регионе состоятся поэтические вечера, круглые столы и тематические конференции, участие в которых примут ученики астраханской школы имени Махтумкули Фраги и студенты вузов, в том числе прибывшие на обучение из Туркменистана.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Мы высоко ценим внимание со стороны руководства Туркменистана к развитию нашего партнерства. Рассчитываю на Ваше содействие в работе по всем направлениям нашего двустороннего сотрудничества», – обратился к Консулу Туркменистана в Астрахани Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, турменистан,


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