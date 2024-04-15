Суд оставил под стражей обвиняемого по делу о нападении на "Крокус"

Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова, обвиняемого по делу о теракте в "Крокус сити холле".

"Апелляционную жалобу защиты Аминчона Исломова отклонить, постановление суда первой инстанции оставить без изменения", - приводит ТАСС постановление судьи.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова. Сам он отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме.

Напомним, выходцам из Таджикистана с гражданством РФ вменяется пособничество непосредственным исполнителям теракта. Следствие считает, что Исроил Исломов и два его сына были осведомлены о намерениях террористов.