15 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Подростки, избившие 15-летнего школьника из Каменска-Уральского, приняли его за "редановца"

Всех семерых подростков, напавших на 15-летнего школьника в Каменске-Уральском, расспросили о причине их агрессивного поведения. Изначально предполагалось, что группе не понравились длинные до плеч волосы парня, однако те назвали свою версию.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, полицейским хулиганы рассказали, что относят себя к субкультуре "оффников", а избитый подросток был из "Редан". Этого было достаточно, чтобы избить школьника до сотрясения мозга и перелома костей носа, из-за чего тому потребовалась операция.

На данный момент нападавшие проходят по делу как свидетели, однако, после проведения судмедэкспертизы, им будет предъявлено обвинение.

О происшествии 25 февраля рассказал и сам парень. По его словам, в тот день за ним увязалась толпа из семи сверстников. Они начали делать ему замечания по поводу стрижки. Школьник решил убежать, а когда выдохся и обернулся, сразу ощутил удар по голове. Подростки начали пинать лежащего и угрожать огнестрелом, а происходящее снимать на видео. Школьников спугнул прохожий. Только тогда подросток смог добраться до дома, откуда ему вызвали "скорую". В больнице с ЗЧМТ, сотрясением мозга и переломом костей носа он пробыл пять дней.

Однако медики оформили травмы как бытовые. Учителя якобы также проигнорировали инцидент, из-за чего парню пришлось самостоятельно обращаться в ПДН, откуда весть уже дошла и до полиции. В итоге, спустя 1,5 месяца после инцидента, им заинтересовалась прокуратура, а глава СКР потребовал возбудить уголовное дело.

После публикации новости в СМИ, об инциденте узнали и в Госдуме. Зампредседателя Анна Кузнецова рассказала, как ее и коллег возмутил тот факт, что историю подростка так долго игнорировали. Сейчас депутаты готовят запрос в областную прокуратуру, чтобы отдельно была дана оценка действиям всех субъектов системы профилактики, которые могли поспособствовать помощи школьнику.

Теги: Редан, Каменск-Уральский, школьник, оффник


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Ранее 09.04.2024 10:12 Мск В Свердловской области подростку сломали нос из-за прически. Бастрыкин потребовал возбудить дело

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