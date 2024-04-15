Глава Соликамска может покинуть пост до конца месяца

Глава Соликамска может покинуть пост до конца месяца, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свой источник.

В администрации Соликамска могут произойти кадровые перестановки – глава администрации городского округа Евгений Самоуков, возглавлявший Соликамск с 2021 года, может покинуть пост главы до конца следующей недели – 28 апреля.

Официальных комментариев пока нет. Издание сообщает, что ранее источники, близкие к региональным властям, не исключали предстоящих кадровых перестановок среди глав муниципалитетов. У властей были вопросы к главами Косинского, Кунгурского и Соликамского округов.

Напомним, минувшей зимой в Соликамском и Кунгурском округах произошли серьезные аварии на местных теплосетях.

12 декабря прошлого года без тепла остались дома микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный, Центр Соликамска. 15 декабря в городе произошла вторая коммунальная авария. По ее итогам губернатор Пермского края принял кадровые решения и уволил заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова.

Также свою должность покинул замглавы по вопросам безопасности Андрей Швецов.

Главе округа Евгению Самоукову был объявлен выговор.