Плотины Екатеринбурга полностью готовы к проходу паводковых вод

Все плотины Екатеринбурга полностью готовы к проходу паводковых вод. Как заявил сегодня начальник отдела обеспечения транспортной безопасности потенциально опасных объектов МБУ "ВОИС" Артем Репин, основные плотины находятся по каскаду реки Исеть - Верх-Исетская, Нижне-Исетская и городская, которая располагается в самом центре города.

В Екатеринбурге начали заранее готовиться к приходу паводка.

"Помимо назначения ответственных за сброс воды, мы проводили предпаводковые обследования вместе со всеми районными администрациями города, составили акты. Из 11 гидротехнических сооружений на сегодняшний день к пропуску паводковых вод готовы все", - заверил Репин.

По его словам, на каждой плотине идет замер уровня воды. В этом году из-за большого количества снега ее уровень оказался несколько больше, чем это было в предыдущие годы.

"В данный момент паводок еще идет. Думаю, что осталось совсем немного, недельку-другую. На сегодняшний день по каскаду реки Исеть от СУГРЭС приходит вода, сброс идет до 20 кубических метров в секунду. В течение ближайшего времени вся вода должна сойти", - отметил представитель муниципального учреждения "Водоотведение и искусственные сооружения".

Артем Репин рассказал, что максимальный приток воды за всю историю наблюдений в Екатеринбурге был в 1967 году - тогда были сбросы до 120-140 кубометров в секунду. В то время Исеть поднималась еще выше, чем сейчас.

"Сегодня она поднялась до нормальных значений. Никаких подтоплений территорий у нас нет", - уточнил он.

Как добавил заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий, все плотины находятся в надлежащем техническом состоянии.

"Весь пропуск воды синхронизируется. Информация о том, сколько воды сбрасывает город, в обязательном порядке передается ниже по каскаду. Это называется взаимодействие, которое обеспечивает синхронизацию. Неожиданностей нет", - отметил Юровицкий.

Напомним, что в Екатеринбурге насчитывается порядка 450 мест, которые может подтопить во время паводка.

"Сетей дождевой канализации в нашем городе порядка 500 километров и 20 тысяч дождеприемных колодцев. Прочистка происходит с помощью гидродинамической машины: труба промывается под высоким давлением, и вся грязь, которая уходит в колодец, удаляется с помощью илососов", - рассказал директор муниципального учреждения "Водоотведение и искусственные сооружения" Вячеслав Черемных.

А подтопление набережной Исети в центре города в МБУ "ВОИС" называют "регулируемым процессом".