В парламенте Грузии депутаты устроили драку во время обсуждения проекта об иноагентах

Во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии произошла массовая потасовка.

Как сообщает ТАСС, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Александр Элисашвили подбежал в исполнительному секретарю правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", лидеру парламентского большинства Мамуке Мдинарадзе и ударил его рукой по голове. К потасовке подключились и другие депутаты. Заседание комитета прервали, Элисашвили был удален из зала заседаний.

Год назад в Тбилиси прошли протестные акции после принятия в первом чтении парламентом закона об иностранных агентах. В результате правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" объявили об отзыве из парламента законопроекта.

В начале апреля 2024 года правящая партия Грузии заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния".