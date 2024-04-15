В Тюменской области зафиксирован первый ландшафтный пожар

В Тюменской области зафиксирован первый ландшафтный пожар, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По данным информационного центра, горит сухая трава в районе СНТ "Салют" под Тюменью. Пожар вспыхнул в труднодоступной местности, по соседству с озером Чемпионов. Площадь пожара составляет порядка 60 га. Тушением занимаются пожарные МЧС, на помощь им направлены работники Тюменской авиабазы, сообщили в областном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Угрозы населенным пунктам пожар не представляет.

В пресс-службе МЧС России по Тюменской области также сообщили, что пожар не представляет угрозы для людей.

"Днем 15 апреля 2024 года поступило сообщение о пожаре сухой растительности на Велижанском тракте в Тюмени. Сейчас на месте работают 10 единиц техники и 31 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области", - говорится в сообщении.

Напомним, противопожарный сезон был введен в Тюменской области с 5 апреля. Соответствующее решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Для борьбы с природными пожарами в Тюменской области в 2024 году: привлекут порядка 2 700 человек, свыше 1 200 единиц техники; расширят сеть видеомониторинга; увеличат протяженность маршрутов наземного и авиационного патрулирования лесов; обустроят и обновят почти 4 000 км минерализованных полос около населенных пунктов; усилят работу по созданию и содержанию в нормативном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, гидранты).

Власти региона также напоминают, что за информацию о поджигателе предусмотрено вознаграждение в размере 40 000 рублей, тем, кто поможет задержать виновника, выплатят 50 000 рублей.