Уральцу дали 14 лет за попытку диверсии на Свердловской железной дороге

Житель свердловского города Реж Владлен Меньшиков отправится в места не столь отдаленные за попытку в сентябре 2022 года совершить диверсию на Свердловской железной дороге. Решение вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга.

Из назначенных ему 14 лет первые четыре года 30-летний Меньшиков проведет в тюрьме, после чего отправится досиживать в колонию строгого режима.

Напомним, что злоумышленника задержали сотрудники УФСБ и полицейские в сентябре прошлого года. По информации источника Накануне.RU в правоохранительных органах, задержанный был завербован одним из структурных подразделений ВСУ. Мужчина попытался повредить объект железнодорожной инфраструктуры, что могло привести к сходу состава с пути. Однако довести задуманное до конца ему не удалось – противоправные действия вовремя заметили сотрудники РЖД.

Кроме того, злоумышленник якобы за денежное вознаграждение разрисовал стелу города Реж запрещенной в РФ символикой. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия).