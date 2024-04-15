15 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге насчитали около 450 потенциальных мест подтопления

В Екатеринбурге насчитывается порядка 450 мест, которые может подтопить во время паводка. Об этом сегодня рассказал директор муниципального учреждения "Водоотведение и искусственные сооружения" Вячеслав Черемных.

Он отметил, что службы МБУ "ВОИС" работают ежедневно и круглосуточно.

"Сетей дождевой канализации в нашем городе порядка 500 километров и 20 тысяч дождеприемных колодцев. Прочистка происходит с помощью гидродинамической машины: труба промывается под высоким давлением, и вся грязь, которая уходит в колодец, удаляется с помощью илососов", - пояснил Черемных.

Прочистка ливневой канализации в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Прочистка ливневой канализации в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

По его словам, к приходу весеннего паводка в Екатеринбурге начали готовиться заранее.

"С начала марта начали обходить низкие места - зоны подтопления, их в городе 445 мест. В этих низких местах порядка 996 дождеприемных колодцев. С районами проводилось комплексное обследование там, где большое количество снега. Районные администрации вывозили его, а специалисты МБУ "ВОИС" чистили колодцы, чтобы паводковые воды туда беспрепятственно попадали и транспортировались дальше", - отметил директор учреждения.

(2024)|Фото: Накануне.RU

Прочистка ливневой канализации в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Он уточнил, что сейчас в Екатеринбурге нет мест, где скопилась так называемая "снежная вода".

"Мы прошли весеннее испытание. Воды прошли, сейчас готовимся к ливневым дождям и летнему сезону", - добавил Вячеслав Черемных, отметив, что с каждым годом работы прибавляется, так как в городе увеличивается количество сетей.

Напомним, что сегодня в МБУ "ВОИС" назвали подтопление набережной Исети в центре Екатеринбурга "регулируемым процессом".

Теги: сети, подтопление, места, паводок, Екатеринбург


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