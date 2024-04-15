В МЧС опровергли новость о затоплении домов в Невьянске

Свердловские спасатели опровергли новость о затоплении частных участков в Невьянске.

Напомним, ранее в СМИ появилась новость, что жители улицы Тальмана пожаловались на несколько затопленных улиц. Якобы причиной стал городской пруд, который вышел из берегов. На опубликованном фото вода почти достает до окон.

Однако в пресс-службе областного МЧС заверили, что эти заявления являются фейком. В действительности, на данный момент в Невьянске не зафиксировано подтопления жилых домов и придомовых территорий. А опубликованные фото либо архивные, либо сделаны в другом месте.

"Сейчас в Свердловской области не зафиксировано подтопления территорий, вызванных паводком", - добавили в МЧС.