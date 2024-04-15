Кабмин поддержал законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов

Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об ответственности за нарушение правил дорожного движения для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Как сообщает ТАСС, в кабмине считают, что нужно соотнести размеры предлагаемых штрафов со степенью общественной вредности правонарушений.

Авторами инициативы выступили член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин и глава комитета Андрей Клишас.

Законопроектом предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей за управление самокатом или велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, штрафы до пяти тысяч — за превышение скорости, штрафы до трех тысяч — за езду вдвоем.

Ранее группа депутатов Госдумы выступила с инициативой ввести административную и уголовную ответственность для водителей электросамокатов в связи с резким ростом ДТП с их участием и количества пострадавших.