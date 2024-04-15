15 Апреля 2024
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Фото: Накануне.ru

Андрей Трубецкой сообщил, что в Сургутском районе отремонтируют 6 километров дорог

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил в своем телеграмм-канале, что в муниципалитете грядет масштабная компания по ремонту дорог - отремонтируют более 6 км общей площадью 48 тысяч "квадратов". На это предусмотрено более 230 млн рублей из муниципального и регионального бюджетов.

Например, в Солнечном работы запланированы на улицах Энтузиастов, Кедровая, Транспортная, Строителей – от Спортивной до Молодежной. В Белом Яре ожидается капремонт участков по улицам Горького и Лесной, в Угуте – по улице Сибирской. Во втором поселении дополнительно за счет ООО "РН-Юганскнефтегаз" приведут в порядок более 1 тысячи "квадратов" автомобильной дороги по Боровой.

ремонт дорог, улица Мостостроителей(2019)|Фото:Накануне.RU

Объекты ремонтной кампании определяются по заявкам поселений Сургутского района в соответствии с ранжированием, отметил Андрей Трубецкой.

трубецкой(2024)|Фото: admsr.ru

"Также в этом году намечен ремонт автодорог вне границ поселений. А именно 558 кв. м от ЗСК до Сайгатиной и 240 кв. м маршрута "Западно-Камынское месторождение — Западно-Сахалинское месторождение 13-й км поселок Горный". Стоимость работ оценивается почти в 4 млн рублей – средства предусмотрены в муниципальном бюджете", - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

Теги: Андрей Трубецкой, дороги, ремонт


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