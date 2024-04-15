Следствие просит отправить блогера Портнягина под домашний арест

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя о домашнем аресте для блогера Дмитрия Портнягина. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в легализации денежных средств. По этим же уголовным делам проходит и его жена Екатерина.

По данным следствия, супруги уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей. Затем они совершили финансовые операции, переведя более 91 млн рублей на счета третьих юридических лиц.

Напомним, 12 апреля Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону в рамках "налогового" дела. Сообщалось, что силовики нагрянули с обысками к блогеру – они пришли в помещения "Клуба 500" и банного комплекса "Siberia".