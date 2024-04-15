Глава Зауралья призвал эвакуироваться жителей правобережной части Кургана

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что на столицу региона идет "колоссальный объем воды".

"Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу. Уровень воды в Звериноголовском снижается крайне медленно, что также указывает на огромный объем двигающейся по Тоболу водной массы", - написал Шумков в своем telegram-канале.

Вода начинает отрезать и заливать эти СНТ и ДНТ, начиная от ж/д моста через Тобол, моста через Тобол по ул. Бурова-Петрова и далее вдоль всей правобережной части в сторону Смолино, шоссе Тюнина и далее – Тополей. Возникает серьезная угроза не только подтопления, но возможность отрезания дорог и затопления СНТ и ДНТ, расположенных в низменностях на правом берегу Тобола, а также части микрорайонов, расположенных в подтапливаемых частях правобережья, а также СНТ, ДНТ и часть микрорайонов, расположенных с левой стороны до дамбы.

"Немедленно эвакуируйтесь из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов правобережной части, а также расположенных до дамбы с левобережной части города Кургана СНТ, ДНТ и микрорайонов города", - пишет Шумков.

Уровень воды в Тоболе и гуляющие по набережной зеваки не должны успокаивать жителей, потому что большая часть воды идет именно поймой, заливая полностью все вокруг на несколько километров. А потому через непродолжительное время ввиду перерезания дорог эвакуация оттуда может оказаться затруднена или временно невозможна.

"Не нужно уповать на авось и на то, что заливало и в прежние годы, и все обходилось. Дополнительно к собственным водам Тобола и стекающим в него вешним водам идет более 1,3 млрд "кубов" воды из Казахстана, что, по данным Федерального агентства водного хозяйства, в два раза превышает объем сбросов 1994 г.", - пишет губернатор.