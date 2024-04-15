15 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Подтопление набережной Исети в центре Екатеринбурга назвали "регулируемым процессом"

Стало известно, почему набережная Исети в самом центре Екатеринбурга оказалась подтоплена.

В разгар весны вода поднялась и закрыла так называемый "первый уровень" набережной. Как пояснил сегодня начальник отдела обеспечения транспортной безопасности потенциально опасных объектов МБУ "ВОИС" Артем Репин, причина этого кроется в приходе паводка.

(2024)|Фото: Накануне.RU

(2024)|Фото: Накануне.RU

(2024)|Фото: Накануне.RU

"Паводок идет. Пусть и незначительный, но он идет. Мы повышаем уровень сброса с Верх-Исетской плотины, потом с городской. Сейчас сбрасывается 24 кубических метра в секунду, это довольно значительный объем воды. Соответственно, вода уходит по руслу", - рассказал специалист.

По его словам, каждый год происходит небольшое поднятие воды - в среднем до метра.

(2024)|Фото: Накануне.RU

(2024)|Фото: Накануне.RU

(2024)|Фото: Накануне.RU

"В этом году больше чем 0,5 метра пока не поднялась. Первые ступени [на набережной] у нас затопляемые. Это регулируемый процесс. Как только начинаем меньше сбрасывать - соответственно, воды там не будет. Сейчас городской пруд находится в нормальном подпорном уровне, мы сохраняем его. Для пропуска "большой воды" мы его понижали на полметра. Сейчас он эксплуатируется согласно правилам", - отметил Артем Репин.

(2024)|Фото: Накануне.RU

(2024)|Фото: Накануне.RU

(2024)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что в Верх-Исетском водохранилище находится 44 млн кубометров воды, а в городской плотине в центре Екатеринбурга находится 1,5 млн "кубов".

"Это незначительный объем. Внутри данной плотины находятся затворы, сделанные по "технологии старого века", - пояснил Репин.

(2024)|Фото: Накануне.RU

(2024)|Фото: Накануне.RU

(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Исеть, набережная, подтопление, паводок, Екатеринбург


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