В ДНР более чем в 1,5 раза повышают стоимость проезда в маршрутках

С 1 мая в ДНР более чем в 1,5 раза повышают стоимость проезда в маршрутках. Она составит 30 рублей. Сейчас в Донецке цена проезда сохраняется 18-19 рублей.

При этом зарплаты в Донецке существенно не повышают уже два года. Многие недовольны пенсиями, которые оказываются ниже, чем были в ДНР. Но подорожание проезда - это вынужденная мера, заявил глава ДНР Денис Пушилин. На это влияют подорожание топлива, необходимость обслуживания транспорта, другие причины. Он поручил Министерству транспорта региона совместно с муниципалитетами дать все разъяснения по повышению стоимости проезда.

Очень многие жители недовольны решением властей, отмечают ужасное состояние многих автобусов, давки в них. И то, что в других городах России за эти деньги услуга проезда оказывается вполне нормально.

"Салоны грязные, водители курят, а шторы чего стоят, они видели стирку лет десять назад", — пишет Ольга.

"Тарифы увеличили в 1,5 раза. Автобусникам достанется зарплата в 1,5 раза выше. А нам, оплачивающим, в 1,5 раза зарплаты увеличили?" — вопрошает Сергей.

Как пишет "Антифашист", Донецку даже не выделили новых автобусов, предоставленных федеральными властями. То есть после огромного подорожания людей будут возить на тех же автобусах. Так, недавно в городской маршрутке оторвавшийся карданный вал пробил пол и оторвал пассажирке ногу.

"Ничего, что Донецк под обстрелами ежедневно, совести нет, на Петровке автобусы ходят раз в полчаса, а то и больше, вечером с работы не уедешь, все забито. Сначала наладьте все, а потом поднимайте. Решили Донецк загнобить совсем", — возмущается Виктория.

Характерно, что электротранспорт в Донецке, который гораздо дешевле, ходит настолько редко, что рассчитывать на него невозможно. После мобилизации в феврале-марте 2022 года власти сообщали, что штат водителей электротранспорта укомплектован лишь на 30%.