Астраханским ветеранам боевых действий будут выдаваться электронные удостоверения

Электронное удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.

Эта карта фактические аккумулирует в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяет в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и скидки их партнеров.

Электронное удостоверение бессрочное и действует на всей территории страны.

Информацию о порядке получения удостоверения, льготах и привилегиях, и банке-партнере можно найти на сайте svoi.mil.ru или по единому номеру информационно-справочной службы 117.