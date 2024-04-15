Екатеринбург планирует пойти по стопам Китая в создании "карманных парков"

Вернувшаяся из Китая делегация Екатеринбурга вдохновилась "карманными парками" Юэдун в Гуанчжоу и решила учесть опыт для создания аналогичных с уральской столице. Об этом во время пресс-конференции заявил глава города Алексей Орлов.

"Заброшенную территорию превратили в современное общественное пространство для отдыха горожан. Такие локации в Екатеринбурге есть и опыт развития "карманных парков" мы обязательно будем у себя применять", - добавил градоначальник.

В качестве примера он привел мусороперерабатывающий завод, который использует исключительно экологичные технологии переработки ТБО. Помимо этого можно использовать территории с "определенной отраслевой специализацией и полной автоматизацией производственных процессов", как в районах Наньша в Гуанчжоу и Сисянь в Сиане.

Напомним, что в составе делегации Китай посетили ректор УрФУ Виктор Кокшаров, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев и другие представители бизнеса.