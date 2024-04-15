Студенты РГГУ выступили против создания в вузе центра имени Ивана Ильина

Студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) создали петицию против создания в вузе учебно-научного центра имени философа Ивана Ильина.

"В XX веке Иван Ильин активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Адольфа Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма. Научный центр одного из ведущих ВУЗов страны-победительницы фашизма не может носить имя сторонника фашистских идей, принимая во внимания ту общественно-политическую обстановку, в которой в данный момент находится наша страна", - говорится в петиции, опубликованной на Change.org.

Университет должен оставаться обителью знаний и творчества, свободного от политической конъюнктуры и пропаганды, полагают студенты РГГУ.

Ректор университета Александр Безбородов уже прокомментировал появление в сети петиции против создания при университете учебно-научного центра имени философа Ильина. В беседе с "Газетой.Ru" ректор заявил, что петицию опубликовала "украинская агентура", а не студенты.

Иван Ильин (1883-1954) – российский философ-эмигрант, покинувший страну на "философском пароходе" в 1922 г. В 1923-34 гг. он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 г. Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер "остановил процесс большевизации" в Германии. Похоронен на Старом Донском кладбище Москвы.